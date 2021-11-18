Девин Букер набрал 2 очка в красивом проходе с сопротивлением двух игроков

Защитник «Финикса» Девин Букер стал автором красивого попадания в матче с «Далласом» (105:98). Букер избавился от сопротивления Реджи Буллока, а затем отправил мяч в кольцо, несмотря на сопротивление Кристапса Порзингиса.

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