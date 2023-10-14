Слатшейминг: агрессия против раскрепощённых женщин

Слатшейминг это практика эмоционального и физического насилия по отношению к раскрепощённым женщинам, ведущим свободный образ жизни и предпочитающим одежду, частично демонстрирующую наготу, а также несоответствующим ожиданиям общества касаемо интимного поведения.
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