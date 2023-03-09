Военное обозрение

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Перспективные вспомогательные суда для ВМФ России

Перспективные вспомогательные суда для ВМФ России

Морской транспорт вооружений "Академик Ковалев" пр. 20180ТВ, введенный в состав КТОФ в 2015 г. В настоящее время для военно-морского флота России строится широкая линейка вспомогательных судов разных типов и назначения.

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