Перспективные вспомогательные суда для ВМФ России

Морской транспорт вооружений "Академик Ковалев" пр. 20180ТВ, введенный в состав КТОФ в 2015 г. В настоящее время для военно-морского флота России строится широкая линейка вспомогательных судов разных типов и назначения.
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