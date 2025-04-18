Регионы Крайнего Севера смогут регулировать тарифы за обслуживание в портах

Изменения, с помощью которых органы власти регионов Крайнего Севера смогут регулировать тарифы на обслуживание пассажиров в портах, разработали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 18 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
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