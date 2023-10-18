Застройщикам предложили бесплатно отдать квартиры государству в обмен на льготы

В России предложили запустить федеральную программу «Ответственный застройщик», в рамках которой бизнесу в безвозмездную аренду будет предоставлена муниципальная, региональная и государственная земля под строительство в обмен на 7% жилых помещений в пользу РФ.
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