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Спички - не игрушка

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Главный закон майданной перемоги

Главный закон майданной перемоги

Один из законов майданной перемоги беспощадно гласит: всё, что украинцы выдумывают про Россию, чтобы показать своё превосходство над нами, запугать себя и ближних «ужасным русским миром», сбывается на самой Украине на 200 процентов.

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