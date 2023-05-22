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В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

В Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству алкоголя с 6 тоннами «товара»

Сотрудники экономической полиции главка и ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области ликвидировали два подпольных цеха по производству контрафактного алкоголя.

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