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The Telegraph: 100 тысяч украинских беженцев выдворят из Британии в 2025 году

The Telegraph: 100 тысяч украинских беженцев выдворят из Британии в 2025 году

Беженцам с Украины, которые живут в Великобритании, придется покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Ну и куда их Ах, да мы же сердобольные всех выкормим даже себе назло.
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10 час.
Анфиса Иванова
Ага...а куда они попрутся - в США к негритосам... Или в немеччину, что истребляла их предков?!  Ааа, в Польскопсякревскую резервацию...до очередного поджопника!
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5 час.

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