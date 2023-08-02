The Telegraph: 100 тысяч украинских беженцев выдворят из Британии в 2025 году

360ПодписатьсяThe Telegraph: 100 тысяч украинских беженцев выдворят из Британии в 2025 годуБеженцам с Украины, которые живут в Великобритании, придется покинуть страну после истечения срока виз в 2025 году.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛариса ПоплавскаяНу и куда их Ах, да мы же сердобольные всех выкормим даже себе назло.Ответить10 час.Анфиса ИвановаАга...а куда они попрутся - в США к негритосам... Или в немеччину, что истребляла их предков?! Ааа, в Польскопсякревскую резервацию...до очередного поджопника!Ответить5 час.
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