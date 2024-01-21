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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через СБП

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через СБП

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь аферисты пытаются завладеть чужими деньгами, когда человек намерен приобрести какой-либо товар, пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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