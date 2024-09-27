Суд поставил точку в деле о «заключенной в баре сделке» по акциям «ФосАгро»

Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Александра Горбачева к бывшему главе «ФосАгро» Андрею Гурьеву и не стал удовлетворять претензии первого на почти четверть (24,75 процента) акций второго в компании.
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