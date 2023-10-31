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  • Meerflieger
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Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Собянин: На форуме «Россия» Москва покажет инновационные проекты для регионов

Субъекты РФ и госкорпорации представят результаты своей работы В ближайшие выходные в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия», в которой примут участие 89 регионов, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

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