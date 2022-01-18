Оказывается, в Петербурге всё ещё работает институт «крыш». Задержан Рашид Слепой и шестеро его коллег

Уголовный розыск побеспокоил крупного игрока на рынке теневого силового предпринимательства города. Вместе с группой поддержки ему предъявили серьезное мошенничество, хотя жанр, в котором его обвиняют, до сегодняшнего дня считался уже неактуальным.