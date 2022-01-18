Фонтанка

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Оказывается, в Петербурге всё ещё работает институт «крыш». Задержан Рашид Слепой и шестеро его коллег

Уголовный розыск побеспокоил крупного игрока на рынке теневого силового предпринимательства города. Вместе с группой поддержки ему предъявили серьезное мошенничество, хотя жанр, в котором его обвиняют, до сегодняшнего дня считался уже неактуальным.

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