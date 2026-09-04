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Дивеев дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, 1 из них — условно

Дивеев дисквалифицирован на 2 матча РПЛ, 1 из них — условно

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) дисквалифицировал на 2 матча российской Премьер-лиги защитника петербургского «Зенита» Игоря Дивеева.

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