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Царьград

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Чёрное море охватил "Ормузский синдром": Русские сделали ход, после которого "все запищали"

Чёрное море охватил "Ормузский синдром": Русские сделали ход, после которого "все запищали"

Чёрное море охватил "Ормузский синдром". Русские военные сделали ход, после которого "все запищали". Тонкую игру на морском театре военных действий объяснил Александр Казаков.

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Tigra07

А надо бы топить ВСЕ. Для надёжности. И бомбить ВСЁ. По той же причине. И тогда на завершение балагана под названием СВО потребуется пара недель. Максимум.