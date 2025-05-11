Петербургские и новосибирские музыканты исполнили самую известную симфонию Шостаковича

В рамках проекта к 80-летию Великой Победы В Большом зале Петербургской филармонии в честь 80-летия Великой Победы прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, ставшая музыкальным символом подвига Ленинграда.
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