Глава МО Болгарии Тагарев согласился с позицией Трампа по защите стран НАТО

Глава Министерства обороны Болгарии Тодор Таргаев назвал вполне понятными высказывания кандидата на пост президента США и бывшего американского лидера Дональда Трампа, в соответствии с которыми американская сторона не станет защищать государства, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону.
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