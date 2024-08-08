Японская фигуристка Комацубара заявила, что Валиева переживает трудные времена

Японская фигуристка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль командного турнира зимних Олимпийских игр - 2022 на церемонии в Париже, раскрыла, что бы спросила у российской спортсменки Камилы Валиевой, из-за дисквалификации которой произошло перераспределение медалей.