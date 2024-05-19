"Путин нянчиться с олигархами больше не будет": Сатановский рассказал о последнем предупреждении для элиты

Интересная жизнь с Vera Star Россия оказалась в крайне непростом положении, поэтому российские олигархи, которых на протяжении нескольких десятков лет никто не трогал, сегодня должны оказать государству помощь.
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