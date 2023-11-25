В ЦАХАЛ назвали число заложников ХАМАС в секторе Газа

Около 215 заложников удерживают бойцы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter, в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры) написал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман.