В ЦАХАЛ назвали число заложников ХАМАС в секторе Газа

Около 215 заложников удерживают бойцы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в соцсети X (бывшая Twitter, в РФ заблокирована по требованию Генпрокуратуры) написал представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман.
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