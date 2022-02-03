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Брэдли Бил пропустит матчи с «Финиксом» и «Майами» из-за травмы

Лидер «Вашингтона» Брэдли Бил не сможет помочь команде в ближайших матчах. У атакующего защитника диагностировано растяжение запястья на левой руке.

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