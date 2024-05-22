Роспотребнадзор в Крыму ответит на вопросы о качестве туристических услуг

С 27 мая по 7 июня территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Восточному Крыму будет проводить консультацию для граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма.