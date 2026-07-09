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Zero Hedge

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Tourist Nightmare: Toxic "Bone-Cutting" Fish Invades Mediterranean Beaches

Tourist Nightmare: Toxic "Bone-Cutting" Fish Invades Mediterranean Beaches

Tourist Nightmare: Toxic "Bone-Cutting" Fish Invades Mediterranean Beaches Tourists heading to the Mediterranean are being urged to watch out for an invasive species of toxic pufferfish that has spread across popular beach destinations in Greece and other coastal countries, according to the Daily Mail.

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