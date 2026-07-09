Tourist Nightmare: Toxic "Bone-Cutting" Fish Invades Mediterranean Beaches Tourists heading to the Mediterranean are being urged to watch out for an invasive species of toxic pufferfish that has spread across popular beach destinations in Greece and other coastal countries, according to the Daily Mail.
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