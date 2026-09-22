Военный самолет разбился у авиабазы ВВС США на западе Германии

На западе ФРГ вблизи американской военной базы Шпангдалем, расположенной на федеральной земле Рейнланд-Пфальц, произошло крушение военного воздушного судна.
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