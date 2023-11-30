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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Вагнер набрал 31 очко за 3 четверти в игре против «Вашингтона»

Франц Вагнер набрал 31 очко за 3 четверти в игре против «Вашингтона»

Форвард «Орландо» Франц Вагнер стал самым результативным игроком встречи с «Вашингтоном» (139:120). Вагнер набрал 31 очко, сделал 6 подборов, 3 передачи и блок-шот (2 потери).

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