Беспилотная гонка вооружений: кто захватит небо и землю

В последние годы в мире наблюдается бурный рост производства беспилотной техники. Ведущие державы направляют в этот сектор экономики миллиардные инвестиции, военные бюджеты корректируют в пользу развития беспилотных летательных аппаратов, наземных роботов и безэкпиажных катеров-камикадзе.
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