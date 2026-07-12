Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Беспилотная гонка вооружений: кто захватит небо и землю

Беспилотная гонка вооружений: кто захватит небо и землю

В последние годы в мире наблюдается бурный рост производства беспилотной техники. Ведущие державы направляют в этот сектор экономики миллиардные инвестиции, военные бюджеты корректируют в пользу развития беспилотных летательных аппаратов, наземных роботов и безэкпиажных катеров-камикадзе.

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