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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Китайская компания EHang, производитель пассажирских БПЛА, готова к работе в городских условиях

Китайская компания EHang, производитель пассажирских БПЛА, готова к работе в городских условиях

EHang Holdings Ltd, китайская компания по разработке технологических платформ для автономных летательных аппаратов, активизирует усилия по развитию коммерческой эксплуатации электрических самолетов с вертикальным взлетом и посадкой в сферах воздушного туризма, пассажирских перевозок и логистики.

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