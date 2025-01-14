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Царьград

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Бывший глава крупного медцентра обвиняется во взятках на 16,5 млн рублей

Бывший глава крупного медцентра обвиняется во взятках на 16,5 млн рублей

Бориса Баранкина, экс-гендиректора Сибирского научно-клинического центра ФМБА, обвиняют в получении взяток от коммерческой фирмы на сумму 16,5 млн рублей.

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