📷⚡️Иранский 155-мм высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас на выставке MILEX–2025 в Минске.
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📷⚡️Иранский 155-мм высокоточный корректируемый артиллерийский боеприпас на выставке MILEX–2025 в Минске.