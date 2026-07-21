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Царьград

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Голикова сообщила о росте рождаемости в 20 регионах России в июне

Голикова сообщила о росте рождаемости в 20 регионах России в июне

В российское июне увеличился коэффициент рождаемости в 20 регионах, включая Нижегородскую и Рязанскую области, а также Чукотский автономный округ, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече "Родина - это люди.

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