Голикова сообщила о росте рождаемости в 20 регионах России в июне

В российское июне увеличился коэффициент рождаемости в 20 регионах, включая Нижегородскую и Рязанскую области, а также Чукотский автономный округ, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече "Родина - это люди.
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