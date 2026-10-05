ЕС выплатил Молдавии финпомощь в размере 157 млн евро

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Евросоюз выплатил Молдавии 157 млн евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны.
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