Майдан в Мадриде. Страна бездомных вышла на улицы Испанцы поднялись на защиту 87-летней бабушки и готовы похоронить старушку-Европу Константин Ольшанский На фото: массовый протест арендаторов жилья у здания парламента в Мадриде (Фото: Zuma/TASS) Испанию, которую премьер-министр Педро Санчес и его неолибералы довели до края пропасти, будут спасать ультраправые.