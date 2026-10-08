Майдан в Мадриде. Страна бездомных вышла на улицы Испанцы поднялись на защиту 87-летней бабушки и готовы похоронить старушку-Европу Константин Ольшанский На фото: массовый протест арендаторов жилья у здания парламента в Мадриде (Фото: Zuma/TASS) Испанию, которую премьер-министр Педро Санчес и его неолибералы довели до края пропасти, будут спасать ультраправые.
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Свежие комментарии
- И Ленин такой мол...
- И Ленин такой мол...
- И Ленин такой мол...
Это капитализм во всей красе! У него свои законы по которым он живет и существует! Так или иначе ,но со временем мы столкнемся с тем же самым,- ну может быть в другой вариации!
Вот она,хваленая Европа, ешьте,не обляпайтесь.