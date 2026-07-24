Страны ЕС пожаловались на низкий турпоток из-за упоминаний о "российской угрозе"

REUTERS/Yves Herman Семь государств Восточной Европы — Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия направили в Еврокомиссию письмо с жалобой на резкое падение числа туристов в своих приграничных регионах.
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