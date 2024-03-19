В Минобороны ФРГ раскритиковали идею заморозить конфликт на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха.
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