Холанд о том, что продление с «Ман Сити» помешает переходу в «Реал» или «Барсу»: «Меня все устраивает. С нетерпением жду возможности провести в этом клубе много лет»

Ранее форвард продлил контракт с клубом до 2034 года. – Что вы чувствуете, закрывая дверь для перехода в «Реал» или «Барселону»? – Я только что подписал контракт на девять с половиной лет – что вы хотите, чтобы я сказал? Конечно, я доволен этим, меня все устраивает.