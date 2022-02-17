В Республике Коми прошла межведомственная акция «Уступи дорогу спецтранспорту!»

Отдел ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и сотрудники УМЧС России по Республике Коми организовали информационную акцию «Уступи дорогу спецтранспорту!».

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