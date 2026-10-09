Курская область полностью готова к отопительному сезону

В ходе подготовки к зиме в регионе реконструировали 22,9 км тепловых сетей, из них 11 км — в Курске. Отопление уже подано в 408 социальных объектов.
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