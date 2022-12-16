В Приморье погибла 19-летняя девушка-водитель

Сегодня, 16 декабря, на трассе Уссурийск — Владивосток произошло смертельное ДТП. Погибла 19-летняя девушка-водитель, которая, не справившись с управлением автомобиля, въехала в барьерное ограждение, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.