В Приморье погибла 19-летняя девушка-водитель

Сегодня, 16 декабря, на трассе Уссурийск — Владивосток произошло смертельное ДТП. Погибла 19-летняя девушка-водитель, которая, не справившись с управлением автомобиля, въехала в барьерное ограждение, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району.
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