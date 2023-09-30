Рязанский предложил ввести социальный туризм для пожилых людей

Уже больше тридцати лет 1 октября во всем мире посвящен людям старшего поколения. Международный день пожилых людей учредили по инициативе ООН в декабре 1990 года, чтобы привлечь внимание общества к проблемам возрастных сограждан.
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