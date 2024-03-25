Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Майами

Даниил Медведев обыграл Кэмерона Норри и вышел в четвертый круг турнира в Майами. В Майами завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Кэмероном Норри.