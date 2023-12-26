СК решил не возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС РФ

В негативных высказываниях в отношении российского правительства и вооруженных сил не нашли ничего плохого Следственный комитет РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за распространение фейков о российской армии, сообщает ТАСС.
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