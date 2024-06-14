Что такое BIOS. Где находится и какие функции выполняет

Знакомим с самой важной программой компьютера, которую можно считать его “техническими помещениями” или “фундаментом”\u000D\u000AКаждый, кто пользуется десктопным ПК, имеет дело с операционной системой и графическими интерфейсами различных программ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии