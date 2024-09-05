Для мониторинга российских лесов внедряют спутниковую связь

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. В России данные о ситуации в лесах, о движении древесины и о состоянии работников отрасли на территориях, где нет сотовой связи, будут получать с помощью специальной технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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