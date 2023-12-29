Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипажи Т-72Б3 уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Экипажи Т-72Б3 уничтожили опорный пункт ВСУ в районе Урожайного

Экипажи танков Т-72Б3 подразделений 36-ой общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт украинских националистов в районе поселка Урожайное на границе Запорожья и Донецкой народной республики.

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