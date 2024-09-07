Украинский военнопленный рассказал о преступных приказах командиров

В Николаевской области была уничтожена еще одна установка HIMARS, использовавшаяся для атак на Крым. Также был нанесен удар по базе иностранных инструкторов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои источники.
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