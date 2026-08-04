Цены на нефть Brent на бирже снизились до 79,91 доллара 4 августа на фоне прогресса в ближневосточных переговорах

Снижение цен на нефть Brent на бирже 4 августа Во вторник, 4 августа, на бирже стоимость североморской марки нефти Brent упала до 79,91 доллара за баррель, что на 4,61% (3,86 доллара) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.