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FiNE NEWS

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Цены на нефть Brent на бирже снизились до 79,91 доллара 4 августа на фоне прогресса в ближневосточных переговорах

Снижение цен на нефть Brent на бирже 4 августа Во вторник, 4 августа, на бирже стоимость североморской марки нефти Brent упала до 79,91 доллара за баррель, что на 4,61% (3,86 доллара) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

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