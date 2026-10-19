В Казахстане задержали подозреваемых в подготовке протестов нефтяников.В Мангистауской области Казахстана сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) и полиции пресекли деятельность группы, которую подозревают в подготовке массовых протестов среди работников нефтегазовой отрасли.
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