Банк России утвердил меморандум для долговых консультантов

Банк России, совместно с Ассоциацией банков, разработал меморандум для долговых консультантов. Документ уточняет правила работы с гражданами-должниками, запрещая недобросовестные практики и предоплаты, обеспечивая прозрачность и надежность рынка.
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