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Царьград

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CTV News: полиция Канады забрала обломки сбитого истребителем F-16 НЛО

CTV News: полиция Канады забрала обломки сбитого истребителем F-16 НЛО

Полиция Канады вытащила обломки от неопознанного летающего объекта (НЛО), который был сбит над озером Гурон у границы с США.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Статья ни о чём. Автор только [очередной раз], воздух испортил.
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17 час.

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