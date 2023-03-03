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В Госдуме попросили наказать написавшего заявление на певца SHAMAN россиянина

В Госдуме попросили наказать написавшего заявление на певца SHAMAN россиянина

Депутат Госдумы Яна Лантратова вступилась за российского исполнителя SHAMAN. Вместе с другими депутатами она обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении жителя Тульской области, пожаловавшегося на артиста.

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