В Госдуме попросили наказать написавшего заявление на певца SHAMAN россиянина

Депутат Госдумы Яна Лантратова вступилась за российского исполнителя SHAMAN. Вместе с другими депутатами она обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении жителя Тульской области, пожаловавшегося на артиста.