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Абонентские пункты ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» меняют график работы

Абонентские пункты ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» меняют график работы

Разница во времени работы между ними – по средам и субботам. В целях повышения качества обслуживания и удобства взаимодействия с абонентами ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» информирует об изменении режима работы абонентских пунктов: в понедельник, вторник и четверг: все пункты работают с 09:00 до 18:00.

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